Любовь Соболь призывает россиян обращаться к европейским депутатам

Любовь Соболь предлагает скачать обращение, которое сейчас написано на разных европейских языках: английском, немецком, итальянском и других.

„Я обращаюсь к вам с тем, чтобы обратить ваше внимание на проблему предоставления убежища гражданам России, которые решили покинуть свою страну, чтобы избежать службы в российских вооруженных силах и не становиться соучастниками преступной войны против Украины. Я также пишу вам с тем, чтобы запросить информацию о том, какие меры наше правительство уже принимает по этому поводу“, - написано в письме, под которым подписаться может каждый.

„Многие граждане России желают свержения путинской диктатуры. Еще больше россиян хотели бы избежать участия и гибели в войне. Но новые репрессивные законы и тотальный контроль спецслужб не дают им такой возможности. Необходимо дать им выбор, дать возможность уехать, чтобы ослабить потенциал России для ведения войны и позволить им избежать участия в военных преступлениях против украинского народа.

В связи с этим, прошу вас, пожалуйста, проинформировать меня о следующем:

1. Какие шаги предприняло или планирует предпринять наше правительство для предоставления убежища российским гражданам, которые отказываются проходить военную службу в России?

2. Предоставляют ли посольства и консульства нашей страны в России гуманитарные визы гражданам России, которые отказываются проходить военную службу в России?

3. Каким еще образом наше правительство сотрудничает с международными организациями и другими государствами, чтобы помочь этим людям?

4. Какие шаги предприняло или планирует предпринять наше правительство для оказания помощи российским гражданам, ищущим убежища, которые покинули Россию, но сейчас находятся в третьих странах? Получают ли эти люди гуманитарные визы в наших посольствах и консульствах на территории этих третьих стран?