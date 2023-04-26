Ряд русскоязычных радиостанций Эстонии ждут сокращения

По словам исполнительного директора Duo Media Networks Ристо Розиманнуса, русскоязычные радиостанции концерна покинут четыре человека, из которых фактически сократят только двоих.

„Один из четырех перейдет работать на телевидение, другой по собственному желанию решил продолжить карьеру в другой медиаорганизации, а еще двух человек сократят“, - признал руководитель.

Решившим сменить работодателя журналистом оказалась одна из ведущих „Народного радио“ Анастасия Петерсон, которая в мае усилит редакцию радионовостей ERR.

По словам Ристо Розиманнуса, все радиостанции предприятия продолжат свое вещание, но будут пересмотрены их программы и количество людей, выходящих в эфир.

В состав Duo Media Networks OÜ входят семнадцать телеканалов и шесть радиостанций. Флагманом компании является Kanal 2 - один из старейших частных телеканалов Эстонии.