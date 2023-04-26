ФОТО | ЧМ по хоккею в Таллинне: сборная Эстонии проиграла Украине

Украинские хоккеисты начали очень активно, не позволяя Эстонии выйти со своей половины. На второй минуте матча украинский хоккеист попал в штангу. Сборная Эстонии смогла отодвинуть игру от своих ворот и на 12-й минуте, благодаря шайбе Кевина Парраса вышла вперед. В конце первого периода украинские хоккеисты все же сравняли счет. Шайбу забросил Илья Коренчук.

Сборная Украины снова начала активно игру во втором периоде и на второй минуте, благодаря шайбе Филиппа Пангелова-Юлдашева вышла вперед.Украинские хоккеисты больше владели инициативой во втором периоде, что принесло свои плоды. Вадим Мазур на 12-й минуте удвоил преимущества сборной Украины. Спустя три минуты Роберт Рооба сократил отставание в счете. За две минуты до окончания периода, украинские хоккеисты снова увеличили отрыв в счете до двух шайб. Шайбу забросил Филипп Пангелов-Юлдашев. Спустя пол минуты Дмитрий Нименко увеличил отрыв в счете до трех шайб.

В начале третьего периода сборная Эстонии осталось в меньшинстве, чем воспользовался Мазур, увеличив отрыв в счете. Спустя три минуты Артемий Александров сократил отставание в счете, но ненадолго. Через 30 секунд Украина, благодаря шайбе Даниила Тракхта снова увеличила отрыв в счете. На 10-й минуте эстонские хоккеисты прижали соперника, а Роберт Рооба сократил отставание в счете.

В четверг состоятся игры четвертого тура: Китай сыграет с Сербией (12:30), Украина с Нидерландами (16:00), а Эстония с Японией (19:30).

До матча

Украина - Эстония

Сборная Эстонии начала домашний чемпионат мира с тяжелой победы 2:1 (в серии буллитов) над Сербией, а затем обыграла Нидерландов со счетом 4:2. Украина проиграла свою первую игру в овертайме Китаю (4:5), но в следующем матче разгромила Сербию со счетом (7:0).

На прошлом ЧМ, который проходил в Польши, Украина разгромила сборную Эстонии со счетом 8:0.

Эстония в турнирной таблице занимает второе место. Лидирует сборная Японии, у которой две победы в основное время и шесть очков.