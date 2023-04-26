Кая Каллас о сокращении пособия для многодетных: зависимость рождаемости от пособий нигде в мире не прослеживается(35)
Сегодня в Рийгикогу состоялся традиционный инфочас правительства, в котором участвовали премьер-министр Кая Каллас, министр юстиции Калле Лаанет и министр иностранных дел Маргус Цахкна.
Танель Кийк задал премьер-министру Кае Каллас вопрос, касающийся демографического кризиса и сокращения семейных пособий.
Как пояснила Каллас, по сравнению с 2022 годом пособия остаются все-таки довольно значительными. В Эстонии семейные пособия и пособия на детей — одни из самых больших в Европе.
Что касается демографического кризиса, то рождаемость падает везде. „Вы ставите знак равенства между пособиями и рождаемостью, однако нигде в мире такая зависимость не прослеживается“, - сказала она.
„С чем согласны все — и те, у кого один или два ребенка, и те, у кого большие семьи, - необходимо предоставлять больше услуг. Дети должны получать образование, посещать кружки по интересам, заниматься другими делами“, — добавила премьер-министр.
Как сказала Каллас, скорректированы размеры тех пособий, которые были слишком большими. „Мы задним числом признаем недействительным плавное прекращение выплаты пособий, которое ставило в неравное положение тех, у кого двое детей“, — пояснила премьер-министр, по словам которой немаловажен тот факт, что по сравнению с 2022 годом пособие семье, воспитывающей от трех до шести детей, выросло на 150 евро, и пособие семье, воспитывающей семь и более детей, — на 250 евро. „В любом случае пособия выросли, но рост оказался не таким большим и непропорциональным по сравнению с первым и вторым ребенком“, — сказала Каллас, еще раз повторив, что семьи, в которых от трех до шести детей, и семьи, в которых растет семь и более детей, получат на 37% больше денег, чем в 2022 году.
Каллас пояснила, что средства, полученные, за счет уменьшения детских пособий будут направлены нуждающимся. Во-первых, пособие на первого и второго ребенка увеличилось с 60 до 80 евро, во-вторых, будут увеличены пособия для нуждающихся, пособия для детей с редкими заболеваниями, больше услуг станут предлагать детям с инвалидностью, изменится порядок выплаты пенсии по случаю потери кормильца.
Каллас еще раз подчеркнула, что с 1 января 2024 года новая ставка пособия для семьи, воспитывающей от трех до шести детей, составит 450 евро, для семьи, воспитывающей семь и более детей, 650 евро. В прошлом году детское пособие на первого и второго ребенка выросло до 80 евро, на третьего ребенка — до 100 евро. Таким образом, семья, воспитывающая троих детей, станет получать, включая детские пособия и пособие многодетной семье, 710 евро в месяц.
Говоря о налогах, Кая Каллас сказала, что на протяжении всего времени усилия были направлены на то, чтобы налоговая система была простой и ясной, имела как можно меньше исключений. „Поскольку мы ликвидируем налоговый горб и повысим необлагаемый подоходным налогом минимум до 700 евро в месяц, от этого выиграют все, кто зарабатывает менее 8000 евро“, — сказала премьер-министр.
„Очевидно, что эти решения следует принять как можно быстрее, до того, как мы станем рассматривать госбюджет, поскольку это непосредственно касается государственных доходов и расходов. Эти вопросы необходимо решить быстро еще и потому, что чем дольше будут выплачиваться эти щедрые пособия, тем у большего числа людей возникнут оправданные ожидания и связанные с этим споры. И чтобы не было этого оправданного ожидания, следует поспешить с принятием решений“, — отметила Каллас.
Премьер-министр ответила также на вопросы, которые касались ситуации в стране, Закона о совместном проживании, предвыборных обещаний, государственного устройства в случае войны, политики в социальной сфере, применения Конституции и позиции Китая в отношении бывших советских республик.
Министр юстиции Калле Лаанет ответил на вопрос, касающийся применения Закона о совместном проживании и Конституции, министр иностранных дел Маргус Цахкна на вопрос, касающийся предвыборных обещаний и помощи Украине.