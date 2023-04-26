ЧП и криминал
26.04.2023, 16:30

Убийство женщины-трансгендера в Старом городе: знакомые Кирилла сочли его признание пьяным бредом

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Кирилл Лукин (слева) со своим адвокатом
Кирилл Лукин (слева) со своим адвокатом
ФОТО: PRIIT SIMSON

После убийства в съемной квартире в Старом Таллинне Кирилл Лукин сказал нескольким своим знакомым, что, видимо, кого-то убил. Но все приняли его слова за бред пьяного человека. Во вторник в Таллинне продолжился судебный процесс по делу об убийстве женщины-транссексуала, ее тело было обнаружено 9 июля 2022 года. пишет EPL.

Андрей* знает Кирилла мельком, они встречались лишь пару раз при участии Алексея Леонтьева, который Андрею „как брат“. Сегодня в ходе судебного процесса окончательно было решено, что в отношении Леонтьева уголовное дело прекращается в порядке оппортунитета из-за незначительности его вины. Алексею вменялось недонесение о совершении преступления. Он должен будет оплатить процессуальные издержки в размере почти 2500 евро и выплатить в доход государства денежное взыскание.

Андрей в последний раз встретился с Кириллом в тот день, когда тот пришел после поножовщины в Старом городе к Леонтьеву отоспаться. Когда Андрей рано утром этого дня звонил Леонтьеву, то услышал в ответ странный женский голос. „Я не поверил, Алексей так и раньше шутил“, - вспоминает он о своей реакции на услышанное в трубке „хеллоу!“

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