Убийство женщины-трансгендера в Старом городе: знакомые Кирилла сочли его признание пьяным бредом

Андрей* знает Кирилла мельком, они встречались лишь пару раз при участии Алексея Леонтьева, который Андрею „как брат“. Сегодня в ходе судебного процесса окончательно было решено, что в отношении Леонтьева уголовное дело прекращается в порядке оппортунитета из-за незначительности его вины. Алексею вменялось недонесение о совершении преступления. Он должен будет оплатить процессуальные издержки в размере почти 2500 евро и выплатить в доход государства денежное взыскание.

Андрей в последний раз встретился с Кириллом в тот день, когда тот пришел после поножовщины в Старом городе к Леонтьеву отоспаться. Когда Андрей рано утром этого дня звонил Леонтьеву, то услышал в ответ странный женский голос. „Я не поверил, Алексей так и раньше шутил“, - вспоминает он о своей реакции на услышанное в трубке „хеллоу!“