Навальный сообщил, что на него завели дело о терроризме. Ему может грозить пожизненный срок

Навальный участвовал в заседании по видеосвязи из ИК-6 во Владимирской области. Он рассказал, что из дела о создании экстремистского сообщества, которое расследуется с весны прошлого года, выделено еще одно - о терроризме.

„Следователь сообщил мне, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму, и по нему меня будет судить военный суд“, - так слова оппозиционера процитировал корреспондент ТАСС.

Позже расширенную цитату опубликовали соратники Навального. Из нее следует, что оппозиционер сначала напомнил, что по делу об экстремизме ему уже грозит до 30 лет лишения свободы.

„Они выдвинули абсурдные обвинения, по которым мне грозит 30 лет колонии. Следователь Видюков вчера сказал, что из этого дела отдельно выделено террористическое дело о том, что я, сидя в тюрьме, совершаю теракты. И по этому делу меня будет судить отдельно военный суд. Мне грозит 30 лет по этому делу, видимо, пожизненное по-следующему“, - сказал политик.

СКР официально не сообщал о выделении нового дела в отношении оппозиционера. Неясно и то, в чем конкретно обвиняют Навального.

Еще в октябре прошлого года Навальный сообщил, что в отношении его и его соратников, в том числе, Леонида Волкова и Ивана Жданова (внесены в реестр „иноагентов“ в России), расследуют новое уголовное дело - о призывах к терроризму и экстремизму (статьи 205.2, 280 УК), финансировании экстремизма (статья 282.3 УК) и реабилитации нацизма (статья 354.1 УК).

По словам оппозиционера, дело связано с высказываниями членов его команды в программе „Популярная политика“. А сам Навальный, по версии следствия, выступил лидером „преступной группы“.

„Насколько я понял из постановления, моя вина в пропаганде нацизма заключается в том, что Волков в эфире „Популярной политики“ сказал, что „правильно полковник Штауффенберг на Гитлера покушался, его надо убить, - писал политик. - Все остальное в таком же духе. Все передачи „Популярной политики“ - это террор и экстремизм под моим руководством“.