Жители Пыхья-Таллинна жалуются на неприятный запах

Генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра уточнил, что с сегодняшнего дня мобильная станция мониторинга в Пыхья-Таллинне будет измерять количество сероводорода и летучих органических веществ в атмосферном воздухе. „Если количество загрязняющих веществ в воздухе превысит допустимые нормы и это будет связано с работающими в этом районе предприятиями, то будет необходимо принять меры для уменьшения загрязнения воздуха“, - сказал Вакра. „При необходимости мы можем предъявить предприятию дополнительные требования, пересмотреть условия экологического разрешения или возбудить дело о проступке“.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, неприятный запах сильно беспокоит местное население, а с начала года участились сообщения о неприятном запахе и в адрес районной администрации. „Активное обращение граждан по телефону государственной информации 1247 дало много ценной информации. Я благодарна, что общественность сплочена и выступает за то, чтобы узнать причины“, - сказала старейшина района. По словам Пихлап, районная администрация в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды давно пытается найти различные способы мониторинга неприятных запахов, а установка станции мониторинга в проблемной зоне является важным шагом.

Райнер Вакра уточнил, что место расположения станции мониторинга было выбрано с учетом локации промышленных предприятий, деятельность которых ранее вызывала неприятный запах. „Точка измерения находится почти в 500 метрах от промышленной зоны Пальяссааре. Нам неоднократно поступали сообщения о распространении неприятного запаха в окрестностях этой промзоны“, - пояснил гендиректор.