Юный футболист из Эстонии выиграл кубок с молодёжным топ-клубом Италии

На пути к финалу „Рома“ U19 обыграла „Лечче“ (1:0), благодаря серии пенальти, ,„Наполи“ со счетом 2:1 и „Интер“ со счетом 1:0. На самом деле, они могли играть с „Лечче“ 41 минуту. В матче за первое место римляне обыграли „Фиорентину“ со счетом 2:1.

В основное время голов зрители не увидели и победитель определился в дополнительное время. На 92-й минуте Джолио Мизитано вывел „Рому“ вперед, но Димо Крастев вскоре сравнял счет. Маттео Пеллегрини забил победный гол на 114-й минуте. Опорный полузащитник Веткал вышел на поле за две минуты до конца дополнительного времени. Полный матч можно посмотреть здесь.

В прошлом году Веткал подписал контракт с „Ромой“ сроком до 2025 года.

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