Известный адвокат, сравнивший Каллас с Репс, заплатит за это почти 30 000 евро

Это произойдет, если решение суда вступит в законную силу, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда первой инстанции.

Также суд обязал Пауля Кереса оплатить издержки Каи Каллас на судебное разбирательство, которые составили 13 410 евро.

Как сообщалось ранее, причиной подачи иска послужило то, что Пауль Керес заявил в радиопередаче Kuku „Sihik“ 30 ноября 2021 года, будто бы премьер-министр Кая Каллас, как и Майлис Репс (экс-министр образования и науки от Центристской партии, которую судят по обвинению в мошенничестве и растрате государственных средств), устроила свой день рождения за счет государства.

По оценке суда первой инстанции, это утверждение не соответствует действительности.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.