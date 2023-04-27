Новости Ида-Вирумаа
27.04.2023, 13:16

ВИДЕО | Вчетвером на самокате: в Нарве все еще не работает новая система распознавания нагрузки?

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в некоторых случаях штраф может составлять до 400 евро
Анна Тамм
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Недавно в одной из нарвских групп на Facebook появилось видео о том, как четверо молодых людей едут на одном самокате Bolt. При этом ранее компания анонсировала введение новой системы, которая не дает пользоваться самокатом более чем одному человеку. Почему же это все еще возможно?

В конце марта Bolt объявил, что в целях повышения безопасности и улучшения культуры парковки они в этом сезоне вводят некоторые изменения - в частности, самокаты оснастили системой распознавания нагрузки. Теперь, как утверждает Bolt, на самокате может передвигаться только один человек. Опубликованное в Facebook видео вызвало недоумение пользователей - неужели до Нарвы эти нововведения не дошли?

RusDelfi попросил Bolt прокомментировать ситуацию. Руководитель услуги аренды электросамокатов „Bolt Eesti“ Александр Лилишенцев подтвердил, что самокаты в Нарве действительно не могут распознавать нагрузку.

„Используемая в городе Нарва модель скутера, к сожалению, не имеет функции определения распознавания нагрузки. В Эстонии такая система функционирует только на скутерах Bolt 3 и Bolt 4. Используемая в Нарве модель имеет все остальные функции безопасности – корректное обнаружение парковки, ограничение скорости в ночное время выходного дня, режим начинающего водителя и более низкий предел скорости на определенных участках.

Однако хотим обратить ваше внимание на то, что на скутере запрещено ездить таким способом. Мы определим на видео человека, который арендовал скутер, и примем соответствующие меры“.

Кальмер Янно, руководитель группы участковых Нарвского отделения полиции подчеркнул, что такой способ передвижения недопустим. Если же к такому нарушению добавляются другие - например алкогольное опьянение, то штраф может составлять до 400 евро.

„Полиция занимается установлением личностей этих молодых людей, - сообщает RusDelfi Кальмер Янно. - Такое поведение является прямым нарушением правил дорожного движения и нарушает условия использования электросамокатов. На электросамокате допустимо передвигаться только в одиночку. В качестве наказания предусмотрен штраф. Также нельзя исключать, что компания, предлагающая аренду самокатов, может предпринять ряд мер для ограничения дальнейшего пользования услугой“.

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