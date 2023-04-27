ВИДЕО | Вчетвером на самокате: в Нарве все еще не работает новая система распознавания нагрузки?

В конце марта Bolt объявил, что в целях повышения безопасности и улучшения культуры парковки они в этом сезоне вводят некоторые изменения - в частности, самокаты оснастили системой распознавания нагрузки. Теперь, как утверждает Bolt, на самокате может передвигаться только один человек. Опубликованное в Facebook видео вызвало недоумение пользователей - неужели до Нарвы эти нововведения не дошли?

RusDelfi попросил Bolt прокомментировать ситуацию. Руководитель услуги аренды электросамокатов „Bolt Eesti“ Александр Лилишенцев подтвердил, что самокаты в Нарве действительно не могут распознавать нагрузку.

„Используемая в городе Нарва модель скутера, к сожалению, не имеет функции определения распознавания нагрузки. В Эстонии такая система функционирует только на скутерах Bolt 3 и Bolt 4. Используемая в Нарве модель имеет все остальные функции безопасности – корректное обнаружение парковки, ограничение скорости в ночное время выходного дня, режим начинающего водителя и более низкий предел скорости на определенных участках.

Однако хотим обратить ваше внимание на то, что на скутере запрещено ездить таким способом. Мы определим на видео человека, который арендовал скутер, и примем соответствующие меры“.

Кальмер Янно, руководитель группы участковых Нарвского отделения полиции подчеркнул, что такой способ передвижения недопустим. Если же к такому нарушению добавляются другие - например алкогольное опьянение, то штраф может составлять до 400 евро.

„Полиция занимается установлением личностей этих молодых людей, - сообщает RusDelfi Кальмер Янно. - Такое поведение является прямым нарушением правил дорожного движения и нарушает условия использования электросамокатов. На электросамокате допустимо передвигаться только в одиночку. В качестве наказания предусмотрен штраф. Также нельзя исключать, что компания, предлагающая аренду самокатов, может предпринять ряд мер для ограничения дальнейшего пользования услугой“.

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