В кухне жилого дома обнаружен мертвый мужчина. По подозрению в убийстве задержаны двое(4)
Во вторник в 12.30 Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Хаймре (волость Мярьямаа, Рапламаа) в кухне жилого дома лежит без сознания мужчина. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины и обнаружили на его теле признаки, указывающие на насилие.
По словам оперативного дежурного Центрально-Эстонского отделения полиции Хеллики Якк, собранные на месте происшествия улики говорили о том, в причинении приведших к смерти телесных повреждений есть основания подозревать находящихся в том же доме 48-летнюю женщину и 61-летнего мужчину, которые вместе распивали алкоголь.
„Мы задержали 48-летнюю женщину и 61-летнего мужчину как подозреваемых в совершении преступления, все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела“, - сказала Якк.