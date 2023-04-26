В кухне жилого дома обнаружен мертвый мужчина. По подозрению в убийстве задержаны двое

Во вторник в 12.30 Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Хаймре (волость Мярьямаа, Рапламаа) в кухне жилого дома лежит без сознания мужчина. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины и обнаружили на его теле признаки, указывающие на насилие.

По словам оперативного дежурного Центрально-Эстонского отделения полиции Хеллики Якк, собранные на месте происшествия улики говорили о том, в причинении приведших к смерти телесных повреждений есть основания подозревать находящихся в том же доме 48-летнюю женщину и 61-летнего мужчину, которые вместе распивали алкоголь.

„Мы задержали 48-летнюю женщину и 61-летнего мужчину как подозреваемых в совершении преступления, все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе возбужденного уголовного дела“, - сказала Якк.