Нарвский пешеход: Самокат мой – враг мой!

Из последней статистики в этой области следует, что в полтора, а то и в два раза по сравнению с прошлым годом выросло число ДТП c участием самокатчиков. И что самое страшное, в основном пострадавшие - это наши дети и внуки! Бывает, что за одни сутки в Эстонии случаются по 3-4 печальных случая с не самыми легкими последствиями для здоровья пострадавших. Многие из детей просто физически не готовы к этим катаниям по проезжей части, да и наши дороги и тротуары порой оставляют желать лучшего. Не всегда они приспособлены под эти „самокаторалли“. Про знание правил дорожного движения и молодецкую удаль я уже не говорю. В эти дни идут каникулы. Это отдельная тема!