Нарвский пешеход: Самокат мой – враг мой!(5)
В эти весенние солнечные и радостные дни невольно вкралась ожидаемая по горькому опыту прошлых лет тревога. Снег растаял, и понеслось! Размещая на своих информационных страницах в соцсетях новости, связанные с происшествиями, в том числе и дорожными, понял, что главным „активным“ врагом на дорогах стал популярный ныне… электросамокат!
Из последней статистики в этой области следует, что в полтора, а то и в два раза по сравнению с прошлым годом выросло число ДТП c участием самокатчиков. И что самое страшное, в основном пострадавшие - это наши дети и внуки! Бывает, что за одни сутки в Эстонии случаются по 3-4 печальных случая с не самыми легкими последствиями для здоровья пострадавших. Многие из детей просто физически не готовы к этим катаниям по проезжей части, да и наши дороги и тротуары порой оставляют желать лучшего. Не всегда они приспособлены под эти „самокаторалли“. Про знание правил дорожного движения и молодецкую удаль я уже не говорю. В эти дни идут каникулы. Это отдельная тема!
Нарва - относительно небольшой городок, и „сарафанное радио“ часто бывает самым оперативным СМИ во многих областях. В тот год, когда в приграничном городе появились первые электросамокаты, пошли разговоры о том, что прибыли они бэушные и практически списанные из славного города Тарту. А, как известно, на б/у технике далеко не уедешь и безопасно не проедешь.
Уважаемые законодатели, правоохранители, хозяева данного бизнеса услуг, водители, папы и мамы, бабушки и дедушки, надо что-то делать! Не дай Бог, самокат станет не только „врагом“, но и реальным убийцей!