26.04.2023, 11:25
Над Балтийским морем перехвачены три российских самолета(46)
ФОТО: | SCANPIX| Royal Air Force
Российские Су-27 и Ил-20 летели без транспондеров. Они были перехвачены истребителями Германии и Великобритании, сообшает DW.
Истребители Германии и Великобритании перехватили три российских самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Истребители Eurofighter перехватили два самолета Су-27 и один Ил-20, которые „вновь летели без транспондеров“, сообщили ВВС Германии в своем микроблоге в Twitter в среду, 26 апреля.
У стран Балтии Эстонии, Латвии и Литвы нет собственной боевой авиации, поэтому безопасность их воздушного пространства с 2004 года обеспечивают силы НАТО. С этой целью союзники по альянсу по очереди перебрасывают в страны Балтии свои самолеты и персонал.