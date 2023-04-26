МНЕНИЕ | Российские мобилизованные учатся воевать по мультикам

Серия рекламных роликов, появившаяся в России в последние пару недель, воспевает воинскую профессию, призывает идти работать в тюремное ведомство, потому что „только там мужчина может обрести успех“, а на закуску публике представили серию анимационных роликов о том, как надо правильно участвовать в уличных боях. Россиянам мужского пола говорят: армия и тюрьма – это теперь основные драйверы экономики, и состояться в жизни можно только, убивая людей на полях сражений в Украине или охраняя заключенных.

Сначала общественность взбудоражил эпохальный ролик от Минобороны России со слоганом: „Ты же мужик. Будь им“. „Лирических героев“ данного художественного произведения тяготит работа охранника, фитнес-тренера и таксиста, и они идут служить в армию по контракту, тем более, что ежемесячная выплата там начинается от 204 тысяч рублей (2300 евро). Не знаю, как начёт тренера по фитнесу, который и на своей позиции может хорошо зарабатывать индивидуальными тренировками, остальные фигуранты – это попадание в точку.