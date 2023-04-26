МНЕНИЕ | Российские мобилизованные учатся воевать по мультикам(12)
Российские власти не желают останавливаться и хотят продолжать войну в Украине до победного конца. Надо будет - мобилизуют на войну охранников и таксистов, которых обучит воевать мультик адского попа-расстриги Охлобыстина, пишет журналист Сергей Ковальченко.
Серия рекламных роликов, появившаяся в России в последние пару недель, воспевает воинскую профессию, призывает идти работать в тюремное ведомство, потому что „только там мужчина может обрести успех“, а на закуску публике представили серию анимационных роликов о том, как надо правильно участвовать в уличных боях. Россиянам мужского пола говорят: армия и тюрьма – это теперь основные драйверы экономики, и состояться в жизни можно только, убивая людей на полях сражений в Украине или охраняя заключенных.