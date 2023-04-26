ФОТО | Сколько стоит свитер сборной Эстонии? А шайба?

При входе на стадион вас встречают приветливые охранники, сканируют ваш билет (за него в зависимости от матча нужно заплатить 10 или 15 евро - подробнее ЗДЕСЬ). Если повернете от входа направо, то время до матча можете скоротать в мини-магазине. Тут продаются товары на любой вкус: игровая форма сборной Эстонии, шайбы, сувениры с символикой ЧМ по хоккею.

Самый дорогой товар в мини-магазине - свитер сборной Эстонии. Он стоит 96 евро. Дорого? Наверное. „Причина такой высокой цены - это фамилия игрока на спине, а также то, что эта форма - этого года, именно в таком свитере выходят на лед Роберт Рооба и другие игроки“, - объясняет продавец. Форма сборной Эстонии прошлых лет значительно дешевле - всего 50 евро.

Проголодались? Недалеко от входа расположились закусочные, где любой желающий может приобрести различные снэки или прохладительные напитки. Также рядом со входом находится кафе, где можно полноценно поесть. Цены - в нашей фотогалерее.

Хотите запить еду? Пиво Saku Original или Heineken можно приобрести за 5 евро - 0.5 литра. Его можно перелить в пластиковый стакан и отправиться на трибуны. Выбор в самом баре небольшой, самые бюджетные варианты - попкорн или чесночные гренки за 5 евро.

В качестве развлечений любой желающий может сфотографироваться на зеленом фоне с названием спонсора и тут же получить снимок лично в руки.

Также любой желающий может бесплатно поиграть в аэрохоккей или сделать анимацию вращения 360°.

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