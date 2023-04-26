В окружении Костомарова рассказали о сложностях в ходе реабилитации

Роману Костомарову пока трудно восстановить подвижность конечностей в ходе реабилитации. Об этом „РБК Спорт“ сообщили два источника в окружении фигуриста.



„Сейчас с Романом работают лучшие специалисты по реабилитации. Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения“, — сообщил один из собеседников РБК.



Другой источник также сказал, что олимпийскому чемпиону приходится крайне непросто во время реабилитации, но при этом его состояние не ухудшается и остается стабильным в последние несколько дней.

Костомаров с 10 января находится в „Коммунарке“, куда был госпитализирован из-за пневмонии. Главврач больницы Денис Проценко 16 февраля заявил, что у 46-летнего фигуриста при поступлении было тотальное поражение легких из-за вирусно-бактериальной инфекции с минимальными шансами на выживание.

За это время Костомаров перенес несколько операций по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпиады в Турине, а также чемпионаты мира 2004 и 2005 годов и три европейских первенства.

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