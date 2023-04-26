Новости Эстонии
26.04.2023, 11:15

Скоро в Таллинне начнут ходить ночные автобусы

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором говорится, что 19 мая начинается пилотный проект ночных автобусов.

„Запускаем четыре линии, все они будут начинать маршрут с петли вокруг Старого города. Ночные автобусы будут ходить по выходным (пт, сб, вс) и будут выходить с Балтийского вокзала каждые 30 минут в промежутке 00:30-05:00“, - говорится в сообщении.

Также ночные автобусы будут отвозить людей в Мустамяэ, Ыйсмяэ, Ласнамяэ, Пыхья-Таллинн и назад в центр.

После объезда Старого города автобус № 91 будет следовать аналогично троллейбусу № 3, автобус № 92 – как автобус № 42, автобус № 93 – как автобус № 40, а автобус № 94 – по аналогии с маршрутом автобуса № 68. Для жителей Таллинна проезд бесплатный, для остальных пассажиров будет действовать обычная стоимость проезда.

Расписание ночных автобусов будет доступно в начале мая на остановках данных маршрутов и на сайте.

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