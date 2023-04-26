ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Нидерланды сенсационно разгромили Китай

Нидерланды - Китай 7:2

В первом периоде китайские хоккеисты начали активно и перебросали соперника (15:4), но этого оказалось недостаточно. На 8-й минуте нидерландцы вышли вперед, благодаря шайбе Тиеса ван Шоеста. Спустя три минуты Тиес оформил дубль и удвоил преимущество нидерландцев. За пять минут до окончания первого периода Коллард забросил третью шайбу в ворота Китая.

Во втором периоде хоккеисты Нидерландов снова нанести меньше бросков, но это не помешало им увеличить преимущество. Четвертую шайбу забросил Килиан ван Горп. Через минуту китайские хоккеисты пришли в себя и одну шайбу, благодаря Спенсеру Фу отыграли. Спустя три минуты Кори Кэйн сократил отставание в счете до двух шайб. Нидерландцы не дрогнули и за полторы минуты до конца периода, Олаф Шенинг и Гус ван Нес забросили по шайбе (6:2).

Нидерландцам этого оказалось мало и в третьем периоде Диего Хофланд забросил седьмую шайбу в ворота Китая, установив окончательный счет в матче. Сборная Нидерландов сенсационно обыграла Китай со счетом 7:2.

Япония - Сербия 16:00

Япония находится в отличной форме, сначала разгромила Нидерланды со счетом 8:1, а потом уверенно обыграла одних из фаворитов турнира сборную Китая (5:2).

Сербия в первом туре была близка к победе, но уступила сборной Эстонии в серии буллитов (1:2). Во втором туре Сербия встречалась с Украиной. В первом периоде сербские хоккеисты отбивались и оставили свои ворота на замке. Во втором периоде украинские хоккеисты увеличили темп и сборная Сербии потерпела разгромное поражение со счетом 0:7.

Украина - Эстония 19:30

Сборная Эстонии начала домашний чемпионат мира с тяжелой победы 2:1 (в серии буллитов) над Сербией, а затем обыграла Нидерландов со счетом 4:2. Украина проиграла свою первую игру в овертайме Китаю (4:5), но в следующем матче разгромила Сербию со счетом (7:0).

Эстония в турнирной таблице занимает второе место. Лидирует сборная Японии, у которой две победы в основное время и шесть очков.