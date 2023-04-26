ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Нидерланды сенсационно разгромили Китай, а Япония обыграла Сербию

В среду на ЧМ по хоккею в первом дивизионе, группы В, который в эти дни проходит в ледовом холле Тондираба, состоялся третий тур. Нидерланды обыграли Китай (7:2), Япония обыграла Сербию (8:3), а Эстония проиграла Украине (4:7).