Хоккей
26.04.2023, 12:01

ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Нидерланды сенсационно разгромили Китай, а Япония обыграла Сербию

 
Эстония - Сербия
Эстония - Сербия
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

В среду на ЧМ по хоккею в первом дивизионе, группы В, который в эти дни проходит в ледовом холле Тондираба, состоялся третий тур. Нидерланды обыграли Китай (7:2), Япония обыграла Сербию (8:3), а Эстония проиграла Украине (4:7).

Нидерланды - Китай 7:2

Япония - Сербия 8:3

Украина - Эстония 7:4

Билеты на ЧМ первого дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.

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