26.04.2023, 12:01
ВИДЕО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Нидерланды сенсационно разгромили Китай, а Япония обыграла Сербию
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду на ЧМ по хоккею в первом дивизионе, группы В, который в эти дни проходит в ледовом холле Тондираба, состоялся третий тур. Нидерланды обыграли Китай (7:2), Япония обыграла Сербию (8:3), а Эстония проиграла Украине (4:7).
Нидерланды - Китай 7:2
Япония - Сербия 8:3
Украина - Эстония 7:4
Билеты на ЧМ первого дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.
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