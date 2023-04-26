26.04.2023, 09:35
ФОТО и ВИДЕО | В Маарду произошел крупный пожар: загорелся жилой дом(1)
Прибывшие на место спасатели приступили к тушению, предотвратив распространение огня на соседние дома, однако рядом с домом загорелись две садовые постройки.
По предварительной информации, из дома самостоятельно смогли выйти трое детей и один взрослый, пострадавших в результате пожара нет.
Спасатели отреагировали на вызов значительными силами, так как существовала опасность распространения огня на близлежащие строения.
Пожар был локализован в 23:17. Причину возгорания установит следствие.
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