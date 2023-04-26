26.04.2023, 08:22
Управа Пыхья-Таллинна ищет на Штромку оператора летнего кафе(2)
„Желаем найти оператора кафе по адресу Пельгуранна, 58, где находится площадка с красивым видом на море, отлично подходящая для летнего кафе. Приглашаем предпринимателей участвовать в конкурсе, чтобы посетители одного из самых популярных пляжей города могли еще приятней провести там время“, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Управа Пыхья-Таллинна объявила тендер с возможностью переговоров для сдачи в аренду под коммерческое использование части городского объекта. Для установки кафе-павильона можно арендовать 30-120 м² площади у моря в прибрежном парке на Штромке по адресу Пельгуранна, 58. Предложения следует представить не позднее 10.00 часов 02.05.2023 в инфозал Управы Пыхья-Таллинна (Кари, 13).