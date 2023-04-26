ПОДРОБНО | Рассекречены российские документы, описывающие планы Кремля в отношении Эстонии и других стран Балтии

Как для Эстонии, так для Латвии и Литвы подготовлены два разных документа, в первом из них перечислены „стратегические интересы Российской Федерации“ по разным направлениям и промежуточным этапам, а во втором описаны риски для россиян на этом пути.

Эти планы были подготовлены летом-осенью 2021 года в Управлении по приграничному сотрудничеству (УПС) Администрации Президента России. В то время УПС имело полное право запросить прямую информацию у трех основных российских спецслужб, то есть у ФСБ, СВР и ГРУ, а также у Генерального штаба России для подготовки своих планов. УПС — это учреждение, сотрудники которого имеют опыт работы в различных российских спецслужбах. Его цель вовсе не в содействии приграничному сотрудничеству, а скорее в разработке планов, как удержать или привести к власти подходящие политические силы в соседних к западу от России странах, „защитить“ права, связанные с русским языком и образованием, чтобы подорвать прозападные и натовские настроения.