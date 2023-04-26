Гарри Каспаров о российских спортсменах: Если хотите участвовать в международных соревнованиях, то разрывайте с путинской Россией

Журналист Юрий Дудь выпустил трех часовое интервью с многократным чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым.

В видео Дудь и Каспаров поговорили на различные темы, а так же обсудили российских спортсменов и санкции.

Дудь поинтересовался у Каспарова о его позиции по поводу допуска российских спортсменов к соревнованиям.

„Точно такая же, как и по отношению ко всем гражданам россии, которые просят документы на въезд, на постоянное проживание, банковские счета и так далее“, - ответил Каспаров.

Далее Дудь попросил назвать три пункта осуждения.

„На самом деле, то, что я говорю, это переход из Северной Кореи в Южную. Война — преступная, режим — нелегитимный, Крым — украинский. Это упрощенная формула, но есть декларация, которую мы написали с Михаилом Ходорковским в мае прошлого года.

То, что происходит – принципиально неверно. Мы не знаем точного количества людей, которые уехали. Число колеблется от 700 тыс. до 2 млн. В условиях войны человека нельзя заставить находится на ничейной земле. У него должно быть право выбора.

Если вы хотите участвовать в официальных международных соревнованиях, вы должны зафиксировать свою позицию. Что означает, что вы разрываете с путинской Россией, больше не принадлежите к этому агрессивному, фашистскому государству. И тогда вы можете принимать участие. Многие российские шахматисты это сделали, перешли в другие федерации и полностью разорвали с путинской Россией, – ответил Каспаров.

Видео на YouTube-канале Юрия Дудя:

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