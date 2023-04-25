ЧП и криминал
25.04.2023, 21:23

В пожаре в жилом доме в Нарве погибла пожилая женщина

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

25 апреля в 20:00 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Нарве горит квартира, в которой предположительно находится человек.

Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к поиску людей в доме и их эвакуации. В 20:17 в квартире на втором этаже было найдено тело пожилой женщины.

Причина возгорания будет установлена в ходе расследования.

Спасатели напоминает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Кроме того, с 2022 года обязательно наличие датчика угарного газа в зданиях с твердотопливными источниками тепла.

В этом году в пожарах погибли 16 человек, два из которых в Ида-Вирумаа.


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