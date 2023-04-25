В пожаре в жилом доме в Нарве погибла пожилая женщина

Прибывшие на место спасатели сразу же приступили к поиску людей в доме и их эвакуации. В 20:17 в квартире на втором этаже было найдено тело пожилой женщины.



Причина возгорания будет установлена в ходе расследования.



Спасатели напоминает, что исправный дымовой датчик помогает обнаружить возгорание на начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. Кроме того, с 2022 года обязательно наличие датчика угарного газа в зданиях с твердотопливными источниками тепла.



В этом году в пожарах погибли 16 человек, два из которых в Ида-Вирумаа.