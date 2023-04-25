ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (426-й день) | Украина готовится начать контрнаступление, два человека погибли в результате обстрела по Купянску, Швеция высылает пять российских дипломатов
Подводим итоги 424-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В Днепре впервые с начала войны открылись „Макдоналдсы“.
Возле них образовались очереди. Как пишут местные паблики, туда пришли военкомы.
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Богдана Цыганенко, которого ФСБ России считает причастным к убийству дочери публициста Александра Дугина Дарьи, сообщает „Медиазона“.
В конце августа ФСБ сообщила, что Цыганенко вместе со своей сообщницей - гражданкой Украины Ириной Вовк - организовал убийство Дугиной. Саму Вовк заочно арестовали еще в ноябре.
По версии ФСБ, Цыганенко помог Вовк с поддельными автомобильными номерами и документами и вместе с ней собрал самодельную бомбу.
Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года после взрыва автомобиля в Московской области. ФСБ утверждает, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала Наталья Вовк. В Киеве отрицают причастность к случившемуся.
ЮАР выйдет из Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина
Такое решение приняла правящая в ЮАР партия „Африканский национальный конгресс“, заявил президент страны Сирил Рамапоса, пишет ТАСС.
Для выхода страны из Международного уголовного суда соответствующее решение должен утвердить парламент, в которой у „Африканского национального конгресса“ большинство.
Ранее власти ЮАР сообщили, что проведут консультации с Россией из-за ситуации с возможным визитом Владимира Путина на саммит БРИКС, который намечен в ЮАР на август. В Кремле после выдачи ордера на арест Путина говорили, что решения о его поездке на саммит пока нет.
Украинские СМИ сообщают, что в Константиновке звучат взрывы.
Президент Чехии не считает, что Китай заинтересован в окончании войны
Такое мнение он высказал в интервью изданию Politico. По мнению Павела, агрессию России в Украине Китай использует исключительно в собственных интересах: „Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в прекращении войны в короткие сроки. Я думаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что так он может подтолкнуть Россию к различным уступкам“, – сказал Павел.
Из-за обстрела Токмака в Запорожской области, по последним данным, погиб один человек и четверо получили ранения
Об этом сообщил представитель „администрации“ аннексированной части региона Владимир Рогов. „Всего было выпущено 6 ракет. 4 ракеты были сбиты силами ПВО России, 2 ракеты упали на севере города“, говорится в сообщении.
Пять сел в Белгородской области остались без электричества после обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, во время обстрела села Черемошное Белгородского района повреждения получили линии электропередачи. Электричества нет в селах Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.
„Как только позволит оперативная обстановка, аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела“, - заявил Гладков. Пострадавших, по его словам, нет.
Швеция высылает пять российских дипломатов
Об этом заявил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью SVT Nyheter.
По его словам, МИД Швеции уведомил об этом посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева 25 апреля. Российским дипломатам предложили покинуть Швецию, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.
Посол России Виктор Татаринцев отказался от комментариев.
Украина готовится начать контрнаступление против российских войск „уже в следующем месяце“, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Военные Украины не делятся с США деталями наступления, но, как предполагает издание, оно будет на юге страны, „в том числе вдоль береговой линии Украины на Азовском море, недалеко от Крыма, аннексированного Россией“.
„Без решающей победы западная поддержка Украины может ослабнуть, и Киев может столкнуться с растущим давлением, чтобы начать серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта“, - говорится в материале.
The New York Times указывает, что у ВСУ есть много проблем, так, бои в Бахмуте этой зимой истощили запасы боеприпасов, а некоторые опытные подразделения понесли большие потери. Американские чиновники, как пишет газета, считают, что наступление вряд ли резко изменит динамику в пользу Украины, но некоторые говорят, что украинская армия „снова сможет удивить“.
Фирмы Евгения Пригожина в военный год заработали рекордные суммы на контрактах с Минобороны.
Издание „Можем объяснить“ сообщает, что увеличить доходы получилось даже несмотря на конфликт Пригожина с Шойгу и антисанитарии в пищевых цехах. Владелец „ЧВК Вагнера“ яростно критикует Минобороны, а его наемники кроют матом военное ведомство. Тем не менее фирмы, связанные с Пригожиным, получили в год войны от ведомства Шойгу рекордную прибыль.
„Ростелеком“ разработает российский реестр военнообязанных.
По информации двух источников „Медузы“, близких к российскому правительству, непосредственно готовить цифровой реестр будет дочерняя структура „Ростелекома“ - компания „РТ Лабс“. В день принятия пакета поправок об электронных повестках, 11 апреля, „РТ Лабс“ разместила дополнительные вакансии (напрямую о военном реестре в них не говорится).
По словам близкого к правительству источника „Медузы“, федеральные чиновники во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным (и его заместителем Дмитрием Чернышенко) якобы с „большим энтузиазмом“ отнеслись к разработке нового реестра военнообязанных.
Вместе с тем собеседник „Медузы“ на рынке телекома уверяет, что разработка реестра стала „головной болью“ для подчиненных главы Минцифры РФ Максута Шадаева. „Сроки там нереальные, ответственность большая. Все процессы контролирует ФСБ, которая в случае срыва срока свалит все на Минцифры и „Ростелеком“», - поясняет он.
По последним данным, при ударе по Купянску Харьковской области погибли две сотрудницы городской военной администрации, сообщает „Суспильне“. Украинские спасатели нашли тело второй погибшей около
Власти Украины ранее сообщили, что Россия утром 25 апреля ударила из С-300 по центру Купянска. Одна ракета попала в здание краеведческого музея, где находилось городское управление культуры, молодежи и спорта.
В Москве на месте бывшего KFC открылся первый ресторан Rosticʼs
Владелец бренда KFC, американская корпорация Yum! Brands, в октябре 2022 года продал права на франшизу из-за вторжения России в Украину.
Красную площадь закроют на две недели перед парадом Победы — с 27 апреля по 10 мая, сообщили в Федеральной службе охраны РФ.
Как ожидается, в параде в честь Дня Победы 9 мая примут участие более десяти тысяч военных и 125 единиц техники.