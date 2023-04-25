ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (426-й день) | Украина готовится начать контрнаступление, два человека погибли в результате обстрела по Купянску, Швеция высылает пять российских дипломатов

Такое мнение он высказал в интервью изданию Politico. По мнению Павела, агрессию России в Украине Китай использует исключительно в собственных интересах: „Я не думаю, что Китай действительно заинтересован в прекращении войны в короткие сроки. Я думаю, что в интересах Китая сохранить статус-кво, потому что так он может подтолкнуть Россию к различным уступкам“, – сказал Павел.

Президент Чехии не считает, что Китай заинтересован в окончании войны

Ранее власти ЮАР сообщили , что проведут консультации с Россией из-за ситуации с возможным визитом Владимира Путина на саммит БРИКС, который намечен в ЮАР на август. В Кремле после выдачи ордера на арест Путина говорили, что решения о его поездке на саммит пока нет.

Для выхода страны из Международного уголовного суда соответствующее решение должен утвердить парламент, в которой у „Африканского национального конгресса“ большинство.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года после взрыва автомобиля в Московской области. ФСБ утверждает, что убийство организовали украинские спецслужбы, а исполнителем стала Наталья Вовк. В Киеве отрицают причастность к случившемуся.

По версии ФСБ, Цыганенко помог Вовк с поддельными автомобильными номерами и документами и вместе с ней собрал самодельную бомбу.

В конце августа ФСБ сообщила, что Цыганенко вместе со своей сообщницей - гражданкой Украины Ириной Вовк - организовал убийство Дугиной. Саму Вовк заочно арестовали еще в ноябре.

Возле них образовались очереди. Как пишут местные паблики, туда пришли военкомы.

В Днепре впервые с начала войны открылись „Макдоналдсы“.

Из-за обстрела Токмака в Запорожской области, по последним данным, погиб один человек и четверо получили ранения

Об этом сообщил представитель „администрации“ аннексированной части региона Владимир Рогов. „Всего было выпущено 6 ракет. 4 ракеты были сбиты силами ПВО России, 2 ракеты упали на севере города“, говорится в сообщении.

Пять сел в Белгородской области остались без электричества после обстрела, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, во время обстрела села Черемошное Белгородского района повреждения получили линии электропередачи. Электричества нет в селах Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек.

„Как только позволит оперативная обстановка, аварийные и оперативные службы начнут устранять последствия обстрела“, - заявил Гладков. Пострадавших, по его словам, нет.

Швеция высылает пять российских дипломатов

Об этом заявил министр иностранных дел страны Тобиас Билльстрем в интервью SVT Nyheter.

По его словам, МИД Швеции уведомил об этом посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева 25 апреля. Российским дипломатам предложили покинуть Швецию, поскольку их деятельность несовместима с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Посол России Виктор Татаринцев отказался от комментариев.

Украина готовится начать контрнаступление против российских войск „уже в следующем месяце“, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Военные Украины не делятся с США деталями наступления, но, как предполагает издание, оно будет на юге страны, „в том числе вдоль береговой линии Украины на Азовском море, недалеко от Крыма, аннексированного Россией“.

„Без решающей победы западная поддержка Украины может ослабнуть, и Киев может столкнуться с растущим давлением, чтобы начать серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта“, - говорится в материале.