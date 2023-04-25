Красную площадь закроют для посетителей на две недели

Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая в связи с подготовкой к параду, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает „Тасс“ со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.