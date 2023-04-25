Красную площадь закроют для посетителей на две недели
Красную площадь закроют для посетителей с 27 апреля по 10 мая в связи с подготовкой к параду, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает „Тасс“ со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.
Федеральная служба охраны (ФСО) РФ предупредила о закрытии Красной площади для посетителей на две недели из-за подготовки к Параду 9 Мая.
„В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с 27 апреля по 10 мая 2023 г. Красная площадь будет закрыта для посещения“, - говорится в сообщении.
Информацию о том, что торжественное мероприятие состоится на Красной площади вчера подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.