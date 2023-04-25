ФОТО | IRONMAN Tallinn: на новых скоростных трассах можно бить рекорды
5-го августа состоится шестая по счету традиционная спортивная гонка IRONMAN Tallinn. Центр соревнований в этом году будет расположен напротив торгового центра Rocca al Mare в Хааберсти, новые беговые и велосипедные трассы станут значительно быстрее для прохождения, а в заплыве будет меньше разворотов. Это дает участникам хорошую возможность установить личные рекорды.
Соревнования будут проходить в течение двух дней, а на старте ожидается более 3000 участников. На дистанции IRONMAN 70.3 в этом году пройдет чемпионат Европы.
„Мы прислушиваемся к отзывам участников при разработке трасс и проведении соревнований. В прошлый раз нам сказали, что трассы довольно медленные для прохождения, и исходя из этого, в этом году мы представляем очень быстрые трассы. В прошлом году заключительный этап велосипедной гонки проходил в Пыхья-Таллинне, что значительно замедлило темп. В этот раз скорость езды на велосипеде должна достигать 45+ километров в час. Извилистая, но быстрая и плавная беговая трасса имеет три разворота. Заплыв на длинную дистанцию проводится в два круга, и в этом году разворотов будет меньше. Общее время для первых финиширующих участников на дистанции IRONMAN должно составить порядка 3,5 часов“, — сказал главный организатор IRONMAN Tallinn Айн-Алар Юхансон.
„При организации соревнований нас беспокоит, что в Таллинне не так много мест для проведения заплыва, потому что нам нужна стабильная температура воды и подходящая инфраструктура. Одним из таких мест может стать озеро Раку. Если город найдет способ превратить озеро Раку в зону отдыха, для нас будет большой честью организовать там IRONMAN“, — добавил Юхансон.
По словам мэра Михаила Кыварта, в прошлом году больше головной боли было у одной части, теперь – у другой, но эти трудности нужно разделять. „Главное, чтобы мы вместе смогли подарить людям положительные эмоции. Поиск разных решений — это правильный подход, потому что является вызовом как для спортсменов, так и для организаторов. Это обеспечивает яркие эмоции и приток новых участников. Развитие необходимо, и амбиции должны расти. Я считаю, что чемпионат Европы в этом году является промежуточным этапом перед организацией чемпионата мира в 2025-м году“, - сказал Михаил Кылварт.
„Таллинн ставит перед собой цель развивать зеленые зоны отдыха. Окрестности озера Раку – это уникальное место, где можно было бы создать надлежащую инфраструктуру для проведения досуга. Когда мы создаем новую зону отдыха с целью развития туризма, мы в первую очередь думаем о людях, которые впоследствии смогут ею пользоваться“, — добавил Кылварт.
На пресс-конференции также было объявлено, что Эстония подала заявку на проведение чемпионата мира IRONMAN 70.3 в 2025-м году и вышла в финал. „Поскольку у меня есть возможность, я хочу выразить признательность команде IRONMAN в Эстонии, которая в сентябре 2020-го года организовала первое в мире соревнование IRONMAN после коронавирусного кризиса. Это также одна из причин, почему мы здесь сегодня — организаторы зарекомендовали себя“, — сказал генеральный директор IRONMAN Group Шейн Факто. Помимо Шейна Факто, в Эстонию прибыли старший вице-президент по соревнованиям чемпионатов мира IRONMAN Group Диана Берч и региональный управляющий директор Хенрик Бровелл, которые впервые познакомятся с Таллинном в эти выходные.
Полная дистанция гонки IRONMAN включает в себя заплыв на 3,8 км в озере Харку, велосипедный заезд на 180 км по Таллинну и его окрестностям и забег на 42 195 м. В гонке IRONMAN 70.3 все трассы в два раза короче. Кроме того, существует также отдельный командный зачет, в котором каждый участник должен пройти один этап. Накануне соревнований состоится веселый детский забег IRONKIDS.
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