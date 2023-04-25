ФОТО | IRONMAN Tallinn: на новых скоростных трассах можно бить рекорды

Соревнования будут проходить в течение двух дней, а на старте ожидается более 3000 участников. На дистанции IRONMAN 70.3 в этом году пройдет чемпионат Европы.

„Мы прислушиваемся к отзывам участников при разработке трасс и проведении соревнований. В прошлый раз нам сказали, что трассы довольно медленные для прохождения, и исходя из этого, в этом году мы представляем очень быстрые трассы. В прошлом году заключительный этап велосипедной гонки проходил в Пыхья-Таллинне, что значительно замедлило темп. В этот раз скорость езды на велосипеде должна достигать 45+ километров в час. Извилистая, но быстрая и плавная беговая трасса имеет три разворота. Заплыв на длинную дистанцию проводится в два круга, и в этом году разворотов будет меньше. Общее время для первых финиширующих участников на дистанции IRONMAN должно составить порядка 3,5 часов“, — сказал главный организатор IRONMAN Tallinn Айн-Алар Юхансон.

„При организации соревнований нас беспокоит, что в Таллинне не так много мест для проведения заплыва, потому что нам нужна стабильная температура воды и подходящая инфраструктура. Одним из таких мест может стать озеро Раку. Если город найдет способ превратить озеро Раку в зону отдыха, для нас будет большой честью организовать там IRONMAN“, — добавил Юхансон.

По словам мэра Михаила Кыварта, в прошлом году больше головной боли было у одной части, теперь – у другой, но эти трудности нужно разделять. „Главное, чтобы мы вместе смогли подарить людям положительные эмоции. Поиск разных решений — это правильный подход, потому что является вызовом как для спортсменов, так и для организаторов. Это обеспечивает яркие эмоции и приток новых участников. Развитие необходимо, и амбиции должны расти. Я считаю, что чемпионат Европы в этом году является промежуточным этапом перед организацией чемпионата мира в 2025-м году“, - сказал Михаил Кылварт.