ФОТО | Посмотрим на закат в трамвае на берегу моря? В Нарва-Йыэсуу скоро откроется необычное кафе

Сейчас трамвай уже находится на берегу Финского залива. „Доставляли его долго, нервно и очень тревожно, потому что не знали, что может пойти не так, - рассказывает Иван Дмитриев. - У нас был построен идеальный план, все заранее измерено и согласовано, но „армейская шутка“: „Все идет по плану до первого контакта“. К сожалению, было не без трудностей, но все обошлось. Одна машина не пришла вовремя, и был долгий простой. Поэтому доставили его уже на закате, а устанавливали в ночи“.

Самая сложная работа впереди, считает Иван. Нужно будет привести трамвай в порядок и запустить работу кафе. Команда владельцев планирует, что работать „Tramway“ начнет приблизительно с середины мая, официальное открытие они запланировали на начало июня.

Оказалось, что в этом деле не обошлось без нарвского гида Александра Опенко. Правда, косвенно. По словам Дмитриева, они, четыре местных жителя, которые любят свой город - Иван Дмитриев, Глеб Кокшаров, Павел Липин, Максим Белозёров - вдохновились историями Опенко про то, какой пышной жизнь жил Гунгербург. „Аристократия, интересные вечеринки, бесконечные танцы в местных курзалах, мы захотели тоже так пожить, поэтому открыли свое место, где точно будет весело, задорно и супер круто“, - уверенно говорит Дмитриев.

Новые владельцы кафе обещают принести новый взгляд на культурную жизнь региона. Будут проводить тематические вечеринки, которые позволят гостям насладиться музыкой различных жанров. На террасе кафе можно будет любоваться закатом, а внутри трамвая - провести незабываемый вечер с друзьями или романтический ужин вдвоем.