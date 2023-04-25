Таллинн выделил на поддержку спортсменов и спортивных проектов около 395 000 евро
Таллинн в рамках поддержки недоходной деятельности в области спорта в апреле выделил 293 профессиональным спортсменам в общей сложности 375 820 евро, а на поддержку 17 местных спортивных проектов - 19 062 евро.
По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, одним из приоритетов города является поддержка проходящих в Таллинне спортивных мероприятий, а также организованных спортивных мероприятий для молодежи и взрослых, как на уровне спортивных увлечений, так и в области спорта высоких достижений. „Поскольку Таллинн в 2025 году будет носить титул Спортивной столицы Европы, это придаст дополнительную мотивацию нашим замечательным спортсменам, чтобы привезти домой высокие награды“, - сказал Терик.
Мера поддержки спорта высоких достижений адресована взрослым профессиональным спортсменам для участия в международных чемпионатах (включая чемпионаты Европы и мира), как в индивидуальных дисциплинах, так и в спортивных играх, а также на подготовку к этим соревнованиям. Субсидия начисляется союзам видов спорта. Следующий срок подачи ходатайств о поддержке спортсменов, занимающихся спортом высоких достижений, - 15 июня.
Среди прочих субсидию в этом туре получили легкоатлеты Карл Эрик Назаров, Креэте Верлин, Анна Мария Орел, шпажисты Илья Бобров, Маркус Сальм, стрелок Пеэтер Олеск, пловец Даниэль Зайцев, фигуристы Эва-Лотта Кийбус, Михаил Селевко, Александр Селевко, Арлет Леванди, яхтсмен Карл-Мартин Раммо, биатлонисты Йоханна Талихярм и Кристо Сиймер, команда по керлингу на инвалидных креслах, борцы Виктория Вессо, Ричард Карелсон, дзюдоисты Григорий Минашкин, Клен-Кристофер Кальюлайд, Карл-Тани Прийлинн-Тюрк, шахматистки Май Нарва и Маргарет Ольде, тхэквондист Илья Макаров, команды чирлидеров, баскетболистов, футболистов и т.д. В общей сложности субсидия выделена более чем 290 спортсменам.
Местные проекты в сфере спорта (турниры и соревнования на местном уровне) получат субсидию на проведение проходящих круглый год местных турниров и соревнований, которые дают опыт участия в соревнованиях спортивным клубам и спортсменам-любителям. Поддержку получают проекты, которые реализуются в Таллинне, в них участвуют представители или команды как минимум трех различных клубов. В год проходит четыре тура распределения субсидий на проведение проектов в области местного спорта. Следующие сроки подачи ходатайств – 30 июня и 30 сентября.
В частности, поддержка выделена на проведение серии соревнований среди метателей Audentes Spordiklubi, соревнований по зимнему плаванию в Нымме MTÜ Uju Talvel, серии турниров по футболу FCF Flora Cup 2023, турнира по баскетболу среди молодежи Tallinn Nord Cup 2023, серии соревнований по парусному спорту Noblessner Cup 2023 и проч.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.