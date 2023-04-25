Таллинн выделил на поддержку спортсменов и спортивных проектов около 395 000 евро

По словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, одним из приоритетов города является поддержка проходящих в Таллинне спортивных мероприятий, а также организованных спортивных мероприятий для молодежи и взрослых, как на уровне спортивных увлечений, так и в области спорта высоких достижений. „Поскольку Таллинн в 2025 году будет носить титул Спортивной столицы Европы, это придаст дополнительную мотивацию нашим замечательным спортсменам, чтобы привезти домой высокие награды“, - сказал Терик.

Мера поддержки спорта высоких достижений адресована взрослым профессиональным спортсменам для участия в международных чемпионатах (включая чемпионаты Европы и мира), как в индивидуальных дисциплинах, так и в спортивных играх, а также на подготовку к этим соревнованиям. Субсидия начисляется союзам видов спорта. Следующий срок подачи ходатайств о поддержке спортсменов, занимающихся спортом высоких достижений, - 15 июня.

Среди прочих субсидию в этом туре получили легкоатлеты Карл Эрик Назаров, Креэте Верлин, Анна Мария Орел, шпажисты Илья Бобров, Маркус Сальм, стрелок Пеэтер Олеск, пловец Даниэль Зайцев, фигуристы Эва-Лотта Кийбус, Михаил Селевко, Александр Селевко, Арлет Леванди, яхтсмен Карл-Мартин Раммо, биатлонисты Йоханна Талихярм и Кристо Сиймер, команда по керлингу на инвалидных креслах, борцы Виктория Вессо, Ричард Карелсон, дзюдоисты Григорий Минашкин, Клен-Кристофер Кальюлайд, Карл-Тани Прийлинн-Тюрк, шахматистки Май Нарва и Маргарет Ольде, тхэквондист Илья Макаров, команды чирлидеров, баскетболистов, футболистов и т.д. В общей сложности субсидия выделена более чем 290 спортсменам.