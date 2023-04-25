Глава Elering Таави Вескимяги покидает свой пост

По словам Таави Вескимяги, за время его руководства предприятие Elering хорошо справилось со своей задачей, и теперь необходимо искать новые вызовы.

„Нельзя было покинуть Elering, пока существовал риск безопасности энергоснабжения для потребителя. Все дополнительные мероприятия, запланированные после начала полномасштабной войны зимой 2022 года для обеспечения безопасности поставок электроэнергии и газа в Эстонию, реализованы, энергетический рынок успокоился, и самый важный для нас проект синхронизации идет по плану, финансирование гарантировано и в контрактах по масштабным закупкам. Так что сейчас самое подходящее время, чтобы уйти“, - сказал Вескимяги.

Таави Вескимяги начал работать председателем правления Elering в 2009 году. До этого Вескимяги был министром финансов, депутатом Рийгикогу, председателем партии Res Publica и главой отдела государственного управления Министерства финансов.

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