Вокруг пособия для многодетных семей кипят страсти: „Многодетные отцы“ считают, что сумму надо увеличить на 175 евро

Правительство одобрило вчера на электронном заседании и направило в парламент законопроект, меняющий систему семейных пособий. Согласно законопроекту, помощь семьям, в которых один из родителей не платит алименты, будет увеличена со ста до двухсот евро, пособия для многодетных семей будут уменьшены на 200 евро, а кроме того, будет отменена индексация пособий для многодетных семей и схема плавного завершения выплаты пособия для многодетных семей.