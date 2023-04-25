Вокруг пособия для многодетных семей кипят страсти: „Многодетные отцы“ считают, что сумму надо увеличить на 175 евро(11)
„Пособия многодетным семья нужно повышать, а не снижать“, - считает представитель НКО „Многодетные отцы“ ( MTÜ Lasterikkad Isad) Танель Паас. Однако активисты, выступившие с публичной петицией, считают, что снижение упомянутого пособия в нынешних условиях - дело правильное, но надо бы повысить сумму на первого и второго ребенка, пишет Delfi.
Правительство одобрило вчера на электронном заседании и направило в парламент законопроект, меняющий систему семейных пособий. Согласно законопроекту, помощь семьям, в которых один из родителей не платит алименты, будет увеличена со ста до двухсот евро, пособия для многодетных семей будут уменьшены на 200 евро, а кроме того, будет отменена индексация пособий для многодетных семей и схема плавного завершения выплаты пособия для многодетных семей.