Предприниматель: малый бизнес в Нарве не дает средств к существованию

Если судить по их рассказам, картина выглядит в целом на сегодняшний день печально. Например, в довольно распространенной категории услуг типа „мастер на час“ или „муж на час“ наблюдается устойчивое снижение уровня дохода. „Такой способ заработка никак не обеспечивает средств к существованию“, – признался журналисту один пожелавший остаться неизвестным мастер на все руки. По его словам, это занятие может быть всего лишь подработкой. „Такой заработок – как лотерея, сегодня есть – завтра пусто, – подтверждает другой нарвский умелец. – Хорошо, что я на пенсии, так что в сумме хватает на жизнь. Заказы я специально не ищу, люди сами звонят, обращаются с просьбой по электричеству, сантехнике, полочку повесить, еще что-то прибить–прикрутить и прочие мелкие работы. Но таких обращений в целом стало меньше“.

Из приведенных цифр ясно видно, что в подавляющем большинстве нарвское предпринимательство представлено малыми формами. Представители этого бизнеса, рассказывая о том, как им сегодня живется, попросили не называть их имен.

Наиболее распространенной формой предпринимательства среди нарвских фирм является паевое товарищество (OÜ). По состоянию на январь 2023 года количество паевых товариществ составляет 3 тыс. 333 (72,7% от всех зарегистрированных в Коммерческом регистре). Второй по распространенности формой являeтся физическое лицо-предприниматель (FIE). Общее количество таких предпринимателей составляет 842, то есть 18,4% от всех зарегистрированных в Коммерческом регистре.

Согласно данным Налогово-таможенного департамента, среди экономически активных предприятий в Нарве 99,9 процентов представлены микро-, малыми и средними предприятиями. Из этого числа основную часть составляют микропредприятия, в которых количество работающих не превышает 9 человек (96,6% от количества всех предприятий).

Закрывшая свою фирму полгода назад нарвитянка Наталья прогнозирует скорый резкий рост „зарплат в конвертах“. По ее мнению, мелкое предпринимательство иначе просто не выживет. „Ситуация у нас сейчас приводит к возрождению массового ухода от налогов, с чем эстонское государство довольно активно и, главное, успешно боролось в предыдущие годы“, – предполагает бывший предприниматель, потерявшая свой когда-то неплохой бизнес.

По моим наблюдениям, потеряв российских туристов, мы не очень-то видим в Нарве и европейских, которые тоже приезжали в немалом количестве и были активными покупателями.

Третий мастер, с которым пообщался журналист, тоже подтвердил, что доход от подобного рода услуг в Нарве упал. „В прошлом году еще хватало дохода на существование, а в этом вообще ноль, заработка практически нет, – печально отметил он. – Спрос-то есть, люди обращаются, но у них нет денег. Когда называешь цену, которая и так низкая (надо ведь детали для ремонта закупать, а цены стали бешеные, некоторые выросли в десятки раз), для клиента она оказывается непосильной. Так что надо искать другую работу“. Но тут снова возникают проблемы, посетовал наш собеседник, возраст у него предпенсионный, и когда обращается по объявлениям, на работу его не берут, всем нужны более молодые.

Малую торговлю раньше спасали туристы

Уже упомянутая Наталья, полгода назад закрывшая свою фирму по продаже головных уборов, не видит поводов для оптимизма из-за снижения числа потенциальных покупателей. „Пришлось уйти из бизнесменов, причина – резкое сокращение продаж, – объяснила она. – Проблемы начались, когда у нас в Нарве фактически прекратился внешний туризм. Пандемия, потом отсутствие зарубежных туристов катастрофически снизили число покупателей“.

По словам Натальи, внутренний туризм никак не спасает этот вид предпринимательства, потому что объем продаж мизерный по сравнению с тем, когда туристов было много. „Вести такой бизнес стало очень сложно, к тому же повышаются налоги, а это цепная реакция роста цен, которая ведет к росту инфляции, – утверждает она. – По моим наблюдениям, потеряв российских туристов, мы не очень-то видим в Нарве и европейских, которые тоже приезжали в немалом количестве и были активными покупателями. Но сейчас их также нет! Может быть, во время отпусков кто-то из них и появится, но сегодня малый, да и средний бизнес держатся из последних сил“.

Имеются проблемы с поставками заготовок, потому что в основном они шли с российского рынка.

Перспективы не радуют