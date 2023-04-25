ВИДЕО | В снежный футбол играют и в других частях света: матч чемпионата Швеции прервал снежный буран
Матч шведской первой лиги между клубами „Сундсвалль“ и „Эстер“ был приостановлен из-за сильной метели.
В этом сезоне предметом многочисленных дискуссий стало раннее начало чемпионата Эстонии по футболу, из-за чего командам приходилось сталкиваться с порой экстремальными погодными условиями в первых турах сезона высшей лиги.
Похожая картина наблюдалась позавчера в матче шведской первой лиги между „Сундсваллем“ и „Эстером“, где во время матча начался обильный апрельский снегопад.
Матч, начавшийся в воскресенье, длился около 20 минут, когда судья решил остановить игру, а затем перенести на следующий день.
Спустя сутки погода прекратила свои выходки, и команды без проблем смогли доиграть матч до конца. „Эстер“ выиграл матч со счетом 3:2 и лидирует в шведской первой лиге.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.