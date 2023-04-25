ВИДЕО | В снежный футбол играют и в других частях света: матч чемпионата Швеции прервал снежный буран

В этом сезоне предметом многочисленных дискуссий стало раннее начало чемпионата Эстонии по футболу, из-за чего командам приходилось сталкиваться с порой экстремальными погодными условиями в первых турах сезона высшей лиги.

Похожая картина наблюдалась позавчера в матче шведской первой лиги между „Сундсваллем“ и „Эстером“, где во время матча начался обильный апрельский снегопад.

Матч, начавшийся в воскресенье, длился около 20 минут, когда судья решил остановить игру, а затем перенести на следующий день.

Спустя сутки погода прекратила свои выходки, и команды без проблем смогли доиграть матч до конца. „Эстер“ выиграл матч со счетом 3:2 и лидирует в шведской первой лиге.

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