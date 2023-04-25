Эстонский дуэт керлингистов обыграл действующих чемпионов мира на ЧМ в Корее

У эстонского дуэта, который выступает в группе А, пять побед и одно поражение после шести игр. Столько же у сборной Канады.

Перед решающим раундом в матче Эстония-Шотландия была ничья 5:5. В результате эстонскому дуэту удалось отобрать у соперника одно очко, и матч завершился со счетом 6:5 в пользу Марие Калдвеэ/Харри Лилля.

„Невероятное чувство. С каждой игрой мы становились все лучше и лучше. На чемпионате мира все соперники сильные, поэтому нам просто нужно двигаться от игры к игре“, — сказала Калдвеэ.

Завтра очень важный день для эстонского дуэта на ЧМ. В первом матче им предстоит встретиться с Австралией, которая на данный момент имеет четыре победы и два поражения и делит 3-4 места в подгруппе с Шотландией. Во втором матче дня эстонская пара по керлингу встретится с действующим олимпийским чемпионом командой Италии, у которой три победы и три поражения. Матч, в котором встречаются ближайшие соперники сборной Эстонии, Шотландия и Австралия, также имеет большое значение для Эстонии.

В этом году ЧМ по керлингу среди смешанных пар проходит в Южной Корее. ЧМ состоит из двух подгрупп, из каждой выходят по три сильнейшие сборные. Их победители станут известны в четверг, 27 апреля. Чемпионы мира среди смешанных пар определятся в субботу, 29 апреля.



Результаты можно смотреть ТУТ.

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