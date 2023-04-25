Российские пограничники требуют у путешественников код от мобильника, позволяющий следить за перемещениями владельца

Работники погранслужбы РФ требуют у финнов, путешествующих в Россию, показать IMEI-код от мобильного телефона. Это выяснилось, когда журналисты Yle опрашивали финнов, в ходе поездки в Россию вызванных на допрос работниками российской пограничной службы. Многие финны были допрошены при пересечении финляндско-российской границы после того, как Финляндия вступила в НАТО в начале апреля.

IMEI-код (International Mobile Equipment Identity) представляет собой уникальный серийный номер мобильного телефона, который однозначно идентифицирует конкретный аппарат. С помощью этого кода устройство можно отследить в мобильных сетях. IMEI-код не меняется, даже если сменить сим-карту в телефоне.

Код позволяет отследить перемещения владельца телефона

Руководитель отдела безопасности телекоммуникационной компании Elisa Теему Мякеля говорит, что с помощью IMEI-кода российские власти могут следить за перемещениями владельца мобильника, если у них есть доступ к локальным сетям сотовой связи.

– Это возможно, если записать на границе личные данные человека, узнать IMEI-код и объединить эту информацию, отслеживая выход телефона в сеть, – говорит Мякеля.

По словам Мякеля, IMEI-код не позволяет российским службам следить за владельцем телефона на территории Финляндии, поскольку у них нет доступа к финским мобильным сетям.

Лучше оставить мобильник дома

Руководитель отдела безопасности телекоммуникационной компании Elisa Теему Мякеля призывает путешествующих в Россию оставлять дома свой обычный смартфон и обзавестись для поездок другим устройством.

– С этой целью можно купить какой-нибудь дешевый простой телефон, – говорит Мякеля.

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