Новости Эстонии
26.04.2023, 07:30

Земельный департамент и Google вновь проводят съемку Эстонии. Приватность обещают обеспечить

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Кюлли Синк
Карта аэрофотосъемок Земельного департамента в нынешнем сезоне
Карта аэрофотосъемок Земельного департамента в нынешнем сезоне
ФОТО: MAA-AMET

С апреля Земельный департамент Эстонии начал сезон аэрофотосъемки Эстонии. С конца марта по Эстонии колесят также автомобили с камерами Google Street View, чтобы обновить банк фотографий городов, улиц и шоссе, пишет Maaleht.

Земельный департамент проводит аэрофотосъемку территории к югу от воображаемой линии Лихула — Вяндра — Пылтсамаа — Калласте, вплоть до южной границы. Включая острова Сааремаа, Муху, Рухну и Кихну. Сотрудники департамента начинают на фотографируемых зонах маркировку ландшафтных точек белыми пластиковыми квадратами.

Помимо южной части Эстонии разметка устанавливается также в Таллинне, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, Йыхви, Раквере, Нарве, Нарва-Йыэсуу и их ближайших окрестностях. Маркеры используются для более точной привязки фотографий к местности.

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