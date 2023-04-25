ВИДЕО, ФОТО | Теперь точно Кивилинна: в Нарве начали менять таблички на домах переименованных улиц

По словам старшего специалиста отдела городского хозяйства Игоря Ааля, всего заменят 52 таблички и 60 информационных знака. Это сделают за два дня.

Решение о переименовании двух улиц в Нарве - Альберта-Аугуста Тийманна и Анса Даумана - было принято на заседании Нарвского городского собрания еще в январе. Не все жители были согласны с новыми названиями. „Кивилинна“ - в переводе означает „каменный город“. По мнению многих горожан, это название не отражает индивидуальность улицы в Нарве, на которой расположены кирпичные и бетонные многоэтажки. Но споры давно прекратились. И теперь остались только организационные моменты. Начали процесс замены табличек с улицы Даумана.

Замену табличек на домах и на дорожных знаках организовала горуправа. Планируется, что городскому бюджету этот процесс обойдется примерно в 5500 евро.

История с переименованием улиц, названных в честь двух активистов Эстляндской трудовой коммуны Альберта-Августа Тиймана и Анса Даумана, ответственных за казни десятков людей в Нарве тянулась на протяжении почти двадцати лет. В свое время, когда президентом была Керсти Кальюлайд, она в один из своих визитов даже привозила таблички для зданий с новыми наименованиями.

В июне скорее всего, по словам мэра Катри Райк, решится вопрос и с переименованием других улиц в Нарве, которые не соответствуют требованиям Закона о географических названиях. Он исключает в будущем неуместные с исторической точки зрения наименования улиц.

Речь идет об улицах Юханова, Бастракова, Горбача, Графова, 26 июля и еще нескольких.