Госконтроль: готовность министерств к выполнению задач государственной обороны недостаточна

„В такой ситуации Госканцелярия должна быть, образно говоря, подобна дирижеру, который заставляет звучать симфонию как единое целое, – сказал Янар Хольм. – А сейчас дело обстоит так, словно все приходят на концерт со своими нотами, не зная, что будут играть другие. И еще в оркестре есть много пустых стульев, ожидающих музыкантов, которые не знают, что они должны сидеть там и играть на музыкальном инструменте, поскольку им никто об этом не сказал“.

В то же время отсутствует информированность учреждений сфер управления различных министерств и поставщиков жизненно важных услуг о том, как подготовиться к гособоронным кризисам и как действовать в кризисной ситуации. Одной из причин недостаточной информированности является секретность планов, поскольку те, кто должен быть готов или готовиться, не знают, что от них ожидается. Госканцелярия и министерства должны найти способ передачи информации с ограничением доступа, имеющей необходимый уровень обобщения, тем учреждениям, которые фактически выполняют задачи гособороны.

Государственный контролер Янар Хольм отметил, что, поскольку подпланы различных министерств по гособоронному кризису являются секретными, только Госканцелярия обладает полной информацией о планах различных сторон и может содержательно координировать их подготовку к кризисам. Несмотря на то, что в ходе подготовки плана оборонной деятельности Госканцелярия получает представление об общих недостатках и постоянных пробелах в возможностях сфер управления, она не уделяла достаточного внимания поиску решений для них.

В ходе аудита Госконтроль проверил способность Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства социальных дел, Министерства сельской жизни и Министерства экономики и коммуникаций выполнять 12 широкомасштабных задач гособороны, которые поддерживают военную гособорону и связаны с внутренней безопасностью и непрерывностью работы госучреждений в условиях кризиса. В готовности всех аудитируемых министерств, за исключением Министерства обороны, были выявлены существенные недостатки.

Госконтроль обращает внимание на то, что учреждения, выполняющие задачи гособороны, на практике не получают достаточно своевременной и относящейся к делу информации. Таким образом, у учреждений нет общего понимания того, как и к каким гособоронным кризисам они должны готовиться и как целенаправленно выполнять свои задачи, если разразится кризис. Также нет согласованных правил обмена информацией в случае гособоронного кризиса.

Госконтроль считает, что министерства имеют общие и схожие недостатки в готовности, которые следовало бы решать единообразно. Деятельность Госканцелярии как координатора гособороны недостаточно способствовала устранению недостатков. Кроме того, Правительство Республики не получает регулярно всесторонний обзор того, какие согласованные задачи министерства могут выполнять, а по каким задачам имеются наибольшие пробелы в возможностях.

Пробелы в возможностях должны быть устранены министерствами, которые должны найти денежные средства для покрытия гособоронных потребностей в дополнение к своим обычным задачам либо из своего базового бюджета, либо за счет дополнительных ходатайств по госбюджету. Хотя за прошедшие годы из госбюджета и запрашивались дополнительные денежные средства, однако финансирование устранения пробелов до сих пор было скорее второстепенным и недостаточным, оставаясь на уровне единичных решений.

Аудит показал, что большинство сфер управления не имеют достаточных запасов, чтобы устойчиво выполнять свои задачи в условиях кризиса в сфере гособороны. Министерства слишком полагаются на запасы Эстонского центра запасов (AS Eesti Varude Keskus), но в то же время у них нет информации о том, могут ли они рассчитывать на запасы Эстонского центра запасов в случае кризиса, и если да, то в какой части и с какого момента. В задачи центра не входит создание запасов для госучреждений, чтобы последние выполняли задачи гособороны, – запасы формируются на основании Закона о чрезвычайных ситуациях в целях обеспечения надежности снабжения населения.