Чайка на крыше: автомобилю стоять с гнездом до июля?

В год — пять-семь жалоб на чаек и ворон

„Вороны и чайки начинают выбирать подходящие для гнездования места уже в конце февраля, и их нельзя беспокоить во время сезона гнездования. Если у собственника дома в предыдущие годы были проблемы с гнездованием птиц, стоит осмотреть здание уже в конце зимы и начале весны, до начала основного сезона гнездования“, — отмечает специалист бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Роман Зузёнок.

Департамент окружающей среды по-прежнему ежегодно получает сообщения о том, что чайки нападают на людей, защищая своих детенышей. Также приходят сообщения о том, что в период гнездования вороны создают много шума, причиняя неудобства жителям расположенных вблизи гнездования домов. Беспокоить птиц во время гнездования неэтично, а также запрещено законом, потому что этот период — важное и деликатное для птиц время, рассказывают в департаменте. В случае уже начавшегося гнездования, если птица уже отложила яйца или в гнезде есть птенцы, нужно подождать, пока они не покинут гнездо.

По закону об охране природы запрещается умышленно беспокоить птиц во время гнездования и выращивания птенцов, а также умышленно уничтожать, повреждать или удалять гнезда и яйца, за исключением случаев, когда Департамент окружающей среды выдал на это отдельное разрешение. За умышленное уничтожение и повреждение гнезд и яиц птиц предусмотрено наказание в виде штрафа: для физического лица в размере до 600 евро и для юридического лица – до 1300 евро“.

В Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в год поступает в среднем 5-7 жалоб на чаек и ворон.

„В подобной нестандартной ситуации, а именно, гнездо на крыше автомобиля, следует как можно скорее удалить гнездо, пока в нем не появились яйца. Если же в гнезде уже появились яйца, то необходимо связаться с Департаментом окружающей среды по телефону 1247 и следовать дальнейшим инструкциям“, — прокомментировал ситуацию Роман Зузёнок.

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