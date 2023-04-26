Чайка на крыше: автомобилю стоять с гнездом до июля?(33)
Чайки, которые устраивают свои гнезда на крышах, балконах или возле дымоходов, уже никого не удивят. Но одному из таллиннских автолюбителей особенно повезло: чайка свила гнездо на крыше его автомобиля. Фото этого происшествия появилось в популярной группе фэйсбука „EZ-дуны“. В Эстонии за умышленное уничтожение и повреждение гнезд и яиц птиц предусмотрен солидный штраф. Что же делать в такой деликатной ситуации? Разбирался RusDelfi.
В год — пять-семь жалоб на чаек и ворон
„Вороны и чайки начинают выбирать подходящие для гнездования места уже в конце февраля, и их нельзя беспокоить во время сезона гнездования. Если у собственника дома в предыдущие годы были проблемы с гнездованием птиц, стоит осмотреть здание уже в конце зимы и начале весны, до начала основного сезона гнездования“, — отмечает специалист бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Роман Зузёнок.
Департамент окружающей среды по-прежнему ежегодно получает сообщения о том, что чайки нападают на людей, защищая своих детенышей. Также приходят сообщения о том, что в период гнездования вороны создают много шума, причиняя неудобства жителям расположенных вблизи гнездования домов. Беспокоить птиц во время гнездования неэтично, а также запрещено законом, потому что этот период — важное и деликатное для птиц время, рассказывают в департаменте. В случае уже начавшегося гнездования, если птица уже отложила яйца или в гнезде есть птенцы, нужно подождать, пока они не покинут гнездо.
По закону об охране природы запрещается умышленно беспокоить птиц во время гнездования и выращивания птенцов, а также умышленно уничтожать, повреждать или удалять гнезда и яйца, за исключением случаев, когда Департамент окружающей среды выдал на это отдельное разрешение. За умышленное уничтожение и повреждение гнезд и яиц птиц предусмотрено наказание в виде штрафа: для физического лица в размере до 600 евро и для юридического лица – до 1300 евро“.
В Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в год поступает в среднем 5-7 жалоб на чаек и ворон.
„В подобной нестандартной ситуации, а именно, гнездо на крыше автомобиля, следует как можно скорее удалить гнездо, пока в нем не появились яйца. Если же в гнезде уже появились яйца, то необходимо связаться с Департаментом окружающей среды по телефону 1247 и следовать дальнейшим инструкциям“, — прокомментировал ситуацию Роман Зузёнок.
Не кормить в любое время года
Численность городских птиц растет в основном за счет обильной пищи и безопасных условий гнездования. В городе легко доступны биоразлагаемые отходы, которые составляют значительную часть рациона птиц. Крыши являются для них безопасным местом гнездования, куда не могут попасть хищники и люди. Благодаря этому в городе птицам удается вырастить больше птенцов, чем в условиях природы. Если весенние крики чаек в окрестностях жилого дома начинают доставлять все больше беспокойства, необходимо уменьшить количество пищевых отходов, доступных для птиц. Для этого следует поддерживать в чистоте территорию вокруг дома и хорошо закрывать крышки мусорных контейнеров. Также жителям домов не разрешается кормить птиц. Чтобы избежать гнездования чаек на крыше, необходимо ранней весной до начала периода гнездования очистить ее от веток и мха.
Затем каждые 5–7 дней нужно проверять, строят ли чайки гнездо, и при необходимости убирать его. Гнезда можно убирать лишь до тех пор, пока в них нет яиц. В период гнездования вороны и чайки защищают своих птенцов, поэтому нельзя подходить к птенцам слишком близко. Старшие птицы могут отреагировать на это криком и пикированием. Это естественное для птиц поведение не представляет опасности для человека, но может серьезно испугать. В суровые зимы можно подкармливать мелких птиц, которые обычно не доставляют проблем человеку. При этом нужно быть последовательными и предлагать птицам разнообразную пищу. В любое время года следует воздерживаться от кормления водоплавающих птиц.
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