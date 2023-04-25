На госпортале eesti.ee у каждого пользователя теперь есть персональный рабочий стол. Обновление обошлось в 60 000 евро(13)
Отныне на государственном портале eesti.ee частные лица могут использовать персональный рабочий стол, где собраны самые популярные услуги по определенным темам — от документов и рецептов на лекарства до транспортных средств и недвижимости.
Предприниматели могли начать пользоваться новым рабочим столом на госпортале еще в декабре прошлого года, а теперь обновился и рабочий стол для частных лиц. При входе на сайт eesti.ee пользователю по умолчанию открывается рабочий стол, где по темам сгруппированы наиболее популярные услуги: документы, здоровье, несовершеннолетние дети, транспортные средства, недвижимость и т. д. В рубрике документов представлен краткий обзор удостоверяющих личность документов и водительских прав, а также сроков их действия. В разделе „Здоровье и рецепты“ – различные услуги, от компенсаций за лечение зубов до заказа европейской карты медицинского страхования. С рабочего стола можно удобно загрузить фотографию документа и перейти в регистр народонаселения, чтобы изменить свой адрес. Кроме того, добавилась возможность сохранять наиболее часто используемые услуги и интересные информационные статьи в виде быстрых ссылок на рабочем столе.
„Новый рабочий стол на портале eesti.ee поможет справиться с обилием информации, которая окружает нас каждый день, – сказала руководитель государственного портала Кайси Удумяэ. – Мы планируем добавить новую информацию о страховании транспортных средств, пенсии, образовании и других важных услугах. Кроме того, мы стремимся сделать рабочий стол максимально персонализированным, учитывая интересы и потребности пользователей. Например, юноше в возрасте 19 лет нет смысла показывать информацию о пенсии, а пенсионеру будет отображаться важная для него информация о компенсации за протезы“, – пояснила Удумяэ.
Новый рабочий стол был разработан на основе отзывов пользователей и по результатам исследований, направленных на повышение доступности услуг. „Всего полгода назад такие отзывы пользователей, как „не могу найти свои рецепты“ были обычным явлением. Это связано с тем, что люди часто искали свои персональные данные в информационных статьях или не войдя в систему“, – констатировала Удумяэ. Теперь упоминания об услугах можно легко найти в информационных статьях, и авторизованный пользователь, войдя в систему, сразу увидит ссылку на свои персональные данные в соответствующей информационной статье – например, что в разделе информации о листе нетрудоспособности (так называемом „больничном листе“) есть запрос о компенсации за нетрудоспособность конкретного человека.
В ближайшие месяцы на портале eesti.ee появится новая функция уведомлений Notify, которая будет оперативно сообщать пользователям о перебоях в работе услуг из-за технического обслуживания или системных сбоев.
Компания Trinidad Wiseman OÜ помогла спроектировать новый рабочий стол, а партнером по разработке выступила компания Srini OÜ. Работы обошлись примерно в 60 000 евро и финансировались из средств Европейского фонда регионального развития и государственного бюджета.
Государственный портал eesti.ee посещают почти 7 миллионов человек в год. Всего на портале насчитывается 102 различных услуги и почти 600 информационных статей, которые перенаправляют людей в нужное учреждение или к желаемой услуге.
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