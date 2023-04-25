На госпортале eesti.ee у каждого пользователя теперь есть персональный рабочий стол. Обновление обошлось в 60 000 евро

Предприниматели могли начать пользоваться новым рабочим столом на госпортале еще в декабре прошлого года, а теперь обновился и рабочий стол для частных лиц. При входе на сайт eesti.ee пользователю по умолчанию открывается рабочий стол, где по темам сгруппированы наиболее популярные услуги: документы, здоровье, несовершеннолетние дети, транспортные средства, недвижимость и т. д. В рубрике документов представлен краткий обзор удостоверяющих личность документов и водительских прав, а также сроков их действия. В разделе „Здоровье и рецепты“ – различные услуги, от компенсаций за лечение зубов до заказа европейской карты медицинского страхования. С рабочего стола можно удобно загрузить фотографию документа и перейти в регистр народонаселения, чтобы изменить свой адрес. Кроме того, добавилась возможность сохранять наиболее часто используемые услуги и интересные информационные статьи в виде быстрых ссылок на рабочем столе.

„Новый рабочий стол на портале eesti.ee поможет справиться с обилием информации, которая окружает нас каждый день, – сказала руководитель государственного портала Кайси Удумяэ. – Мы планируем добавить новую информацию о страховании транспортных средств, пенсии, образовании и других важных услугах. Кроме того, мы стремимся сделать рабочий стол максимально персонализированным, учитывая интересы и потребности пользователей. Например, юноше в возрасте 19 лет нет смысла показывать информацию о пенсии, а пенсионеру будет отображаться важная для него информация о компенсации за протезы“, – пояснила Удумяэ.