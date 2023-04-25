Правда ли, что Джо Байден не узнал и оттолкнул британского премьера в аэропорту?
В апреле 2023 года российские и международные СМИ сообщили о курьёзном случае, якобы произошедшем с американским президентом и британским премьером Риши Сунаком. Мы проверили, соответствует ли такое описание ситуации действительности.
16 апреля в программе „Вести недели» на канале „Россия“ ведущий Дмитрий Киселёв начал свой рассказ о недавнем визите первого лица США в Великобританию и Ирландию со следующих слов: „В Северной Ирландии на этой неделе принимали Джо Байдена. Во вторник встречать американского президента на военный аэродром в Белфасте приехал лично британский премьер. Но Байден презрительно отмахнулся от Риши Сунака, приняв его то ли за лакея, то ли за носильщика. Вместо премьера в итоге приветствовал какого-то генерала“.
Ранее РИА „Новости“ со ссылкой на британское издание Daily Mail сообщило: „Президент США отмахнулся от премьер-министра сразу после приземления, многие углядели в этом оскорбительный дипломатический жест“. Писали об этом случае Lenta.ru, „Российская газета», „Газета.ru», „Известия» и другие СМИ. Большую популярность новость обрела в Telegram, где ею поделились каналы „Топор 18+» (1,7 млн просмотров на момент написания этого разбора), „Прямой эфир» (636 000), „Операция Z: военкоры русской весны» (438 000), „Россия сейчас» (314 000), „Телеграмна служба новин — Україна» (308 000), „V Z Взгляд.ру» (274 000), „СМИ Россия не Москва» (232 000), „Ньюсач / Двач» (217 000), „Правдивости» (206 000). Многие из этих постов сопровождались 16-секундным видеороликом, якобы подтверждающим распространяемую информацию.
11 апреля президент США Джо Байден прибыл в Северную Ирландию по случаю 25-летия подписания Белфастского соглашения, положившего конец затянувшемуся этнополитическому конфликту в этом регионе. Второй целью визита было посещение Республики Ирландия и, в частности, графства Мейо, откуда родом были предки Байдена.
„Борт номер 1“ ВВС США приземлился в международном аэропорту Белфаста (а вовсе не на военном аэродроме, как утверждал Киселёв) около 9 часов вечера по местному времени. Американского президента встречали три высокопоставленных британца. Первым из них, разумеется, был Риши Сунак — глава правительства Соединённого Королевства, частью которого является Северная Ирландия. Второе официальное лицо — министр по делам Северной Ирландии в правительстве Сунака Кристофер Кристофер Хитон-Харрис. Наконец, третьим представителем Великобритании на аэродроме стал лорд-лейтенант (то есть личный представитель британского монарха) графства Антрим Дэвид Маккоркелл. Именно его в характерной фуражке с красным околышем мы видим в той части видео, где Байден вроде бы отталкивает Сунака и подходит к человеку в форме. И именно его Дмитрий Киселёв назвал „каким-то генералом“.
Но давайте взглянем, как это всё выглядит на видео от Sky News, из которого, судя по логотипу телекомпании, вырезали короткий ролик, разошедшийся по соцсетям. 12 апреля на YouTube-канале Sky News появился десятиминутный репортаж с места событий. И его начало в целом соответствует вирусному видео: Байден спускается по трапу, затем показано, как он в течение секунды по-дружески хлопает Сунака по руке, после чего тот отодвигается, а американский президент приветствует Маккоркелла.
Однако на сайте Sky News есть и другое видео, которое гораздо более подробно представляет нам момент встречи Байдена с британской делегацией. Это касается и долгого спуска по трапу, и четырёхсекундного эпизода, в течение которого Байден обменивается рукопожатием с британским премьером, успевает сказать ему пару фраз и только потом его взгляд обращается к лорду-лейтенанту. Аналогично события развиваются на видео у The Sun и The Independent.
Таким образом, поводом к появлению „скандальной“ новости стал не очень удачный монтаж видео от Sky News, которое затем было превратно истолковано в соцсетях и СМИ. Отметим, что одним из основных распространителей (3,7 млн просмотров, 11 000 ретвитов) 16-секундного ролика с неверным комментарием среди западных пользователей стал пророссийский Twitter-аккаунт Spriter, который ранее уже становился „героем“ разборов „Проверено“. В русскоязычных Telegram-каналах новость разошлась ещё раньше, в том числе с 20-секундным видео с логотипом BBC, из которого можно сделать аналогичный ложный вывод.
Итог: Неправда