Правда ли, что Джо Байден не узнал и оттолкнул британского премьера в аэропорту?

„Борт номер 1“ ВВС США приземлился в международном аэропорту Белфаста (а вовсе не на военном аэродроме, как утверждал Киселёв) около 9 часов вечера по местному времени. Американского президента встречали три высокопоставленных британца. Первым из них, разумеется, был Риши Сунак — глава правительства Соединённого Королевства, частью которого является Северная Ирландия. Второе официальное лицо — министр по делам Северной Ирландии в правительстве Сунака Кристофер Кристофер Хитон-Харрис . Наконец, третьим представителем Великобритании на аэродроме стал лорд-лейтенант (то есть личный представитель британского монарха) графства Антрим Дэвид Маккоркелл . Именно его в характерной фуражке с красным околышем мы видим в той части видео, где Байден вроде бы отталкивает Сунака и подходит к человеку в форме. И именно его Дмитрий Киселёв назвал „каким-то генералом“.

11 апреля президент США Джо Байден прибыл в Северную Ирландию по случаю 25-летия подписания Белфастского соглашения , положившего конец затянувшемуся этнополитическому конфликту в этом регионе. Второй целью визита было посещение Республики Ирландия и, в частности, графства Мейо, откуда родом были предки Байдена.

Но давайте взглянем, как это всё выглядит на видео от Sky News, из которого, судя по логотипу телекомпании, вырезали короткий ролик, разошедшийся по соцсетям. 12 апреля на YouTube-канале Sky News появился десятиминутный репортаж с места событий. И его начало в целом соответствует вирусному видео: Байден спускается по трапу, затем показано, как он в течение секунды по-дружески хлопает Сунака по руке, после чего тот отодвигается, а американский президент приветствует Маккоркелла.

Однако на сайте Sky News есть и другое видео, которое гораздо более подробно представляет нам момент встречи Байдена с британской делегацией. Это касается и долгого спуска по трапу, и четырёхсекундного эпизода, в течение которого Байден обменивается рукопожатием с британским премьером, успевает сказать ему пару фраз и только потом его взгляд обращается к лорду-лейтенанту. Аналогично события развиваются на видео у The Sun и The Independent.

Таким образом, поводом к появлению „скандальной“ новости стал не очень удачный монтаж видео от Sky News, которое затем было превратно истолковано в соцсетях и СМИ. Отметим, что одним из основных распространителей (3,7 млн просмотров, 11 000 ретвитов) 16-секундного ролика с неверным комментарием среди западных пользователей стал пророссийский Twitter-аккаунт Spriter, который ранее уже становился „героем“ разборов „Проверено“. В русскоязычных Telegram-каналах новость разошлась ещё раньше, в том числе с 20-секундным видео с логотипом BBC, из которого можно сделать аналогичный ложный вывод.

Итог: Неправда