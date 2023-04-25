„Ситуация патовая“. В школах Ласнамяэ не хватает около 80 учителей(11)
В школах, расположенных на территории крупнейшего района Таллинна Ласнамяэ, не хватает порядка 80 педагогов, сообщил ERR будущий вице-мэр Таллинна во вопросам образования Андрей Канте.
„Вакансий в школах очень много. В одном только Ласнамяэ не хватает столько учителей, сколько обычно работает в одной среднестатистической школе Таллинна. То есть только по району Ласнамяэ у нас порядка 80 вакантных мест“, - приводит слова Канте портал rus.err.
Ситуацию с нехваткой учителей в столице он охарактеризовал как патовую.
„Но будем надеяться, что хотя бы частично нам удастся заполнить вакантные рабочие места“, - выразил надежду будущий вице-мэр.
Всего в Ласнамяэ работают 11 общеобразовательных школ, включая школу для взрослых.
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