„Ситуация патовая“. В школах Ласнамяэ не хватает около 80 учителей

„Вакансий в школах очень много. В одном только Ласнамяэ не хватает столько учителей, сколько обычно работает в одной среднестатистической школе Таллинна. То есть только по району Ласнамяэ у нас порядка 80 вакантных мест“, - приводит слова Канте портал rus.err.

Ситуацию с нехваткой учителей в столице он охарактеризовал как патовую.

„Но будем надеяться, что хотя бы частично нам удастся заполнить вакантные рабочие места“, - выразил надежду будущий вице-мэр.

Всего в Ласнамяэ работают 11 общеобразовательных школ, включая школу для взрослых.

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