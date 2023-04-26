Кошка на плите, булочки в духовке… Кухонная плита остается причиной сотен пожароопасных ситуаций

По данным Спасательного департамента, в прошлом году при приготовлении еды возникла 341 пожароопасная ситуация.

На прошлой неделе датчик Nublu зарегистрировал сигнал пожарной тревоги в частном доме в Ряпина. Сразу дозвониться до контактного лица не удалось, и на место был отправлен патрульный экипаж. На месте происшествия выяснилось, что жилец дома поставил в духовку булочки с корицей, забыл о них и уснул в спальне. Булочки подгорели, дым распространился по всему дому. Жилец дома проснулся на сигнал дымового датчика и вместе с патрульным охранником проветрил помещения.

„К сожалению, с такими случаями мы сталкиваемся каждую неделю. Помимо рассеянности людей, причиной порой становятся домашние животные. Например, кошки способны запрыгнуть на плиту и, гуляя по ней, включить современную плиту. Так что, если у вас есть четвероногие друзья, уберите все с плиты и при возможности заблокируйте ее, прежде чем уйти из дома“, – посоветовал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.