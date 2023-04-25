ВИДЕО | Работы по строительству крупнейшего в Эстонии ветропарка набирают обороты

По словам Янека Лиллемяги, старшего руководителя проекта Enefit Green, первые работы по строительству ветропарка начались в начале года. „В настоящее время полным ходом идут работы по вырубке леса и мелиорации. Мы работаем как можно быстрее, чтобы этим летом заложить фундамент и в следующем году приступить к монтажу ветряков. По планам парк начнет производить электроэнергию к концу 2024 года“, – сказал он.

По словам Лиллемяги, в Пыхья-Пярнумаа будет создана самая большая и современная зона возобновляемой энергии в странах Балтии. „Производительность ветропарка Сопи-Тоотси покрывает 8% всего потребления электроэнергии в Эстонии и, таким образом, оказывает значительное влияние на достижение целей в области возобновляемой энергетики, а также на надежность энергоснабжения в регионе. Вместе с планируемым рядом солнечным парком на ранее отработанном торфяном месторождении будет создана уникальная среда производства зеленой энергии“, – рассказал он.

Ветропарк Сопи-Тоотси будет состоять из 38 ветряков общей мощностью 255 мегаватт. Производительность ветряков составляет около 680 гигаватт-часов в год, что покрывает около 40% потребности в электроэнергии бытовых потребителей Эстонии и 8,5% от общего потребления электроэнергии.

Enefit Green инвестирует в строительство парка 305 миллионов евро. Для обеспечения гарантированного дохода, необходимого для инвестиций, компания подписала долгосрочные договоры купли-продажи электроэнергии и успешно приняла участие в государственных торгах с предложением более низкой цены на 110 гигаватт-часов.